В сети опубликованы протоколы допросов свидетелей массовых убийств в Бабьем Яру

В День памяти жертв массовых убийств в Бабьем Яру, 29 сентября, в электронном архиве Украинского освободительного движения была опубликована онлайн-коллекция под названием «Бабий Яр в свидетельствах очевидцев».

В сетевом архиве собраны показания 36 свидетелей трагедии, полученные сотрудниками КГБ во время допросов киевлян с 1943 по 1980 год. Жители украинской столицы рассказывают, что происходило в городе 29-30 сентября 1941 года, сообщает JewishNews.

Напомним, 29 сентября 1941 всем представителям еврейского населения Киева было приказано явиться к Бабьему Яру, взяв с собой вещи первой необходимости. На следующий день, 30 сентября, гитлеровцы расстреляли там 33 тысячи человек. Большинство убитых были евреями.

По словам историков, массовые убийства, совершенные фашистами в Бабьем Яру Киева, унесли жизни 70-200 тысяч человек.