Парламент Дании намерен запретить обрезание

В Дании продвигают резолюцию, в соответствии с которой в стране могут быть запрещены немедицинские обрезания.

Сейчас соответствующая петиция уже собрала 50 тысяч подписей и была направлена на рассмотрение в Парламентский комитет Дании, сообщает JewishNews.

В тексте предложения говорится не только о запрете немедицинских (религиозных) обрезаний, но и об ответственности, которую может понести родитель в случае, если его ребенку произведут обрезание за границами Дании. В Паламенте особой критики предложения на последовало, стоит ожидать, что его могут утвердить.

Ответом на действия правозащитников, направленные на «защиту детей от негуманных способов воспитания и применения насилия» стало возмущения 3 тысяч проживающих на территории страны евреев и еще большей мусульманской диаспоры Дании.