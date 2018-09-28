Во Франции полиция задержала имама за призыв к убийству евреев

Полиция французского города Тулуза задержала имама Мухаммада Татаи, который обвиняется в разжигании межнациональной и религиозной вражды.

Всего неделю назад, в прошлую субботу Татаи открывал мечеть, которая обошлась в 7,5 млн долларов, где и был назначен главным имамом, сообщает JewishNews.

В своей проповеди Татаи цитирует Коран: "О мусульманин, о раб Аллаха – еврей скрывается позади меня, приди и убей его. Кроме дерева гаркад – иудейского дерева".

При задержании имам избрал специфическую стратегию защиты перед предстоящим судебным заседанием и объявил, что старинное мусульманское пророчество скоро сбудется и Израиль не проживет дольше 76 лет.