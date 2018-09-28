Президент Аргентины в ООН призвал сотрудничать в расследовании нападений на еврейские учреждения

Президент Аргентины выступил против глобального терроризма и вспомнил о жертвах нападений 1992 и 1994 годов в Буэнос-Айресе в своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Маурисио Макри также призвал Иран сотрудничать в расследовании взрыва еврейского центра AMIA в 1994 году, в результате которого 85 человек погибло и сотни человек были ранены, сообщает "Лехаим".

«В следующем году исполнится 25 лет взрыву в AMIA. Я хотел бы вновь обратиться к Исламской Республике Иран с просьбой сотрудничать с аргентинскими судебными властями в целях проведения расследования самого жестокого теракта на нашей территории», - сказал Президент Аргентины.

«Мы просим дружественные Аргентине страны поддержать нас, пренебрегая дипломатическим иммунитетом любого из обвиняемых, в отношении которых есть международные запросы на арест и красные уведомления Интерпола», – сказал Макри.

Иран, как полагают, также стоял за взрывом 1992 года, который уничтожил израильское посольство в Буэнос-Айресе, убив 29 человек и ранив 242 человека.