В Киеве пройдет марш памяти жертв Бабьего Яра

В Киеве в годовщину массового расстрела киевских евреев в Бабьем Яру, 7 октября, пройдет третий ежегодный Марш памяти.

Участники Марша пройдут пешком путь от места, где сегодня расположен кинотеатр «Киевская Русь» до Бабьего Яра, повторив маршрут тех, кто 29 и 30 сентября 1941 года прошел его в последний раз, сообщает Jewish.ru.

Киев был оккупирован нацистскими войсками в середине сентября 1941 года и уже в конце месяца в городе начались массовые расстрелы еврейского населения. За первые два дня, 29 и 30 сентября, здесь уничтожили почти 34 тысячи евреев. Всего в течение двух лет в Бабьем Яру было расстреляно от 100 до 200 тысяч человек, большую часть из которых составили евреи, сообщает издание.