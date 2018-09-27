Бойко Борисов, премьер Болгарии, присоединился к движению против антисемитизма.

В ходе открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН болгарский премьер поддержал кампанию #No2Antisemitism, сфотографировавшись у стенда с ее названием, сообщает проект "Еврейские новости".

"В штаб-квартире Организации Объединенных Наций я поучаствовал в кампании против антисемитизма. Болгарский народ показал, как защищать своих евреев во время Второй мировой войны и никогда не допустит никакого антисемитизма в будущем", - написал он на своей странице в Facebook.

Инициатором движения, призванного привлечь мировых лидеров к борьбе с антисемитизмом, стал посол Израиля в ООН Дэнни Данон.