У гробницы Иосифа в Шхеме еврейских паломников забросали петардами и камнями

Минувшей ночью, с 26 на 27 сентября, состоялось массовое паломничество религиозных евреев к гробнице Йосефа в Шхеме. Около 1500 паломников приехали почтить святыню во время праздника Суккот. Как всегда, во время таких массовых посещений, была усилена охрана святого места и мобилизованы дополнительные отряды полиции.

Несмотря на это, местные жители предприняли попытки помешать паломникам и начали бросать в них бутылки со взрывчаткой, петарды и камни, сообщает JewishNews.

Полиции пришлось применить средства по разгону толпы, данных о пострадавших израильтянах не поступало.

Паломники к могиле Йосефа традиционно приезжают на все крупные еврейские праздники. Предыдущее массовое посещение святыни состоялось 17 сентября перед праздником Йом Кипур.