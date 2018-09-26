Возле Стены Плача десятки тысяч евреев получили благословение коэнов

Десятки тысяч евреев 26 сентября пришли к Стене Плача, чтобы получить традиционное благословение коэнов, которое даётся два раза в год – на праздники Песах и Суккот.

Во время этого обряда коэны, являющиеся потомками брата Моше Ааарона, закутываются в специальные одежды – талиты и произносят молитвы, сообщает проект "Еврейские новости".

Эта церемония является одним из самых масштабных религиозных действий и частично воспроизводит молитвы, которые совершали во времена первого и второго Храмов.

На обряд благословения коэнов у западной Стены приезжает огромное количество евреев из разных городов Израиля и других стран мира. Церемонию возродил раввин Менахем-Мендель Гефнер после окончания Шестидневной войны 1969 года. Тогда он изучал священные писания и на их основе пришел к выводу, что молитвы коэнов могут помочь народу Израиля.