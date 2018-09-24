В новом романе Джоан Роулинг появился злодей-антисемит

Автор серии книг о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг, представила новый роман, главным злодеем в котором является антисемит.

Как пишет Islam-today со ссылкой на The Jerusalem Post, называется детективный роман «Смертельная белизна».

Помимо злодея-антисемита, в романе есть персонажи, которые считают злом сионистов (сторонников идеи об объединении и возрождении еврейского народа на его исторической родине - в Израиле).

По мнению колумниста израильской газеты, появление подобного романа стало ответом на рост антисемитских настроений в Великобритании, причем, не только в обществе, но и в парламенте страны.

Сама Роулинг, как отмечается, является ярой противницей любых видов дискриминации и активно пишет об этом в своем микроблоге в Twitter. Стоит отметить, что в августе прошлого года Роулинг была признана самым высокооплачиваемым писателем в мире по версии Forbes.