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На месте Вильнюсского гетто установили Звезду Давида

11:46, 24 сентября 2018
Иудаизм
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Звезда Давида в Вильнюсе / sputniknews.lt

В ходе чествования их памяти на месте гетто установили символическую Звезду Давида - металлический каркас, куда все участники церемонии положили небольшие камни, сообщает проект "Еврейские новости".

"Сегодня я вместе с еврейской общиной как мэр Вильнюса кладу камень как символ вечности, почитая память убитых сограждан. Пусть этот камень станет знаком уважения к традиции избранного народа Божьего в Вильнюсе. Я чувствую большое обязательство сохранять память о наследии еврейской нации и будущее в нашем городе", - сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Глава местной еврейской общины Фаина Куклянски выразила благодарность городским властям за инициативу установки такого памятника на месте лишений евреев во время Второй мировой войны.

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