На месте Вильнюсского гетто установили Звезду Давида

В День геноцида евреев Литвы на месте Вильнюсского гетто состоялось мероприятие, посвященное памяти погибших евреев.

В ходе чествования их памяти на месте гетто установили символическую Звезду Давида - металлический каркас, куда все участники церемонии положили небольшие камни, сообщает проект "Еврейские новости".

"Сегодня я вместе с еврейской общиной как мэр Вильнюса кладу камень как символ вечности, почитая память убитых сограждан. Пусть этот камень станет знаком уважения к традиции избранного народа Божьего в Вильнюсе. Я чувствую большое обязательство сохранять память о наследии еврейской нации и будущее в нашем городе", - сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Глава местной еврейской общины Фаина Куклянски выразила благодарность городским властям за инициативу установки такого памятника на месте лишений евреев во время Второй мировой войны.