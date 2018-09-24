Иудеи празднуют Суккот

По еврескому календарю 15 числа месяца Тишрей, или 23 сентября, после заката евреи начинают отмечать Суккот.

Суккот - еврейский праздник, который длится неделю для жителей Израиля и 8 дней для евреев, проживающих в других странах, сообщает проект "Еврейские новости".

В эти дни еврейский народ отдает дань почтения предкам, которые совершили исход из Египта и долгое время путешествовали по пустыне, живя в шалашах, покрытых пальмовыми ветками - сукках. Также на Суккот евреи должны вспомнить, что свобода - намного дороже домашнего комфорта.

По традиции, на Суккот тоже сооружают шалаши под открытым небом, устраивают в них трапезы и принимают гостей.

Во ходе молитв на время Суккота принято держать в руках 4 растения: цитрусовый плод «этрог», напоминающий лимон, нераспустившуюся ветвь финиковой пальмы («лулав»), а также ветки мирта («адас») и ивы («арава»).

Первые два дня Суккота и последний, восьмой, считаются праздничными: работать запрещено, разрешается только приготовление пищи. Остальные дни - «праздничные будни», когда работать разрешено.