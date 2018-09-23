Сегодня, 23 сентября, на Facebook-странице директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского была опубликована информация о еще одном антисемитском граффити, появившемся в столице Украины.

Внутри вагона одной из киевских электричек был замечен призыв убивать евреев, сообщает JewishNews.

Эдуард Долинский поделился фотофактом антисемитского граффити и написал: "Киевская электричка. Рядом объявление от полиции, что ведётся видеонаблюдение".

Это уже второй случай появление антиеврейских граффити в общественных местах Киева, о котором сообщает Долинский на этой неделе. В пятницу JewishNews писали о 2 неизвестных, которые средь бела дня рисовали антисемитские граффити на одной из улиц Киева и были засняты на видео за этим занятием.

В последнее время из городов Украины все чаще поступают сообщения о нацистских или антисемитских рисунках и надписях. В течение этой недели наш сайт также сообщал о подобном случае в Днепре и осквернении памятника жертвам нацистов в Полтаве.

Еврейская община Украины просит сообщать об антисемитских надписях на «горячую линию» по номерам: 910 - бесплатно с мобильного или 0 800 600 910 - бесплатно со стационарного телефона.