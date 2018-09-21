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В Измаиле идут споры из-за строительства автосалона на месте старого еврейского кладбища

16:38, 21 сентября 2018
Иудаизм
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Надгробие, сфотографированное на месте строительства / vaadua.org

Как сообщает проект "Еврейские новости", мэр Измаила Андрей Абрамченко сказал, ссылаясь на рассказы старожилов, что кладбище находилось в 100 метрах от предполагаемого места строительства автосалона. Также он заявил, что сейчас никто не может подтвердить точных границ исторического объекта из-за отсутствия каких-либо документов.

Однако журналист местного издания нашел и сфотографировал на стройплощадке выкопанные надгробные плиты с надписями на иврите. Корреспондент обратился в музей А. Суворова с предложением взять артефакты на исследования, но после этого они исчезли. При этом строители утверждали, что никаких надгробных плит не было.

Активисты выяснили, что границы кладбища на самом деле установить можно и многие из старожилов помнят о существовании еврейского кладбища, которое имело в последние годы запущенный вид. Также стало известно, что местным евреям разрешили перезахоронить останки своих родственников на новом кладбище, но этой возможностью воспользовались не все.

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