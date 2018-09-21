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Несколько фильмов об антисемитизме и Холокосте номинированы на "Оскар"

14:20, 21 сентября 2018
Иудаизм
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Фильмы об антисемитизме и Холокосте номинированы на &quot;Оскар&quot; / jewishnews.com.ua

На премию «Оскар», основанную американской Академией кинематографа, в номинацию «Лучший фильм на иностранным языке» выдвинуты несколько фильмов, освещающих темы антисемитизма и Холокоста.

Как сообщает проект "Еврейские новости", на премию «Оскар» номинированы: «Собибор» Константина Хабенского, Россия, «Банкир сопротивления», созданный в Нидерландах, немецкий «Вальс Вальдхайма», «Переводчик», снятый в Словакии и другие.

Израиль представляет на конкурсе американской киноакадемии фильм «Кондитер». 

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