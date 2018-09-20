В центре Днепра появились антисемитские граффити
14:40, 20 сентября 2018Иудаизм
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Антисемитские граффити / Фото Объединенной еврейской общины
Вечером в понедельник, 17 сентября, на горячую линию контакт-центра 910 Объединенной еврейской общины Украины поступило обращение об антисемитском граффити в Днепре.
Женщина рассказала, что заметила надпись, содержащую неонацистское приветствие Гитлеру - цифры "1488", сообщает проект "Еврейские новости".
Также жительница Днепра предоставила фотографии граффити.
Объединенная еврейская община Украины оперативно закрасила надпись и выразила благодарность неравнодушной жительнице города.
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