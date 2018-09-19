В Иерусалиме почтили память евреев, которые были убиты в Бабьем Яру

В Иерусалиме состоялась 77-ая траурная годовщина, посвященная памяти всех евреев, убитых нацистами в Украине в годы Второй мировой войны.

Как сообщает "Еврейский Киев", в Бабьем Яру 77 лет назад начались массовые расстрелы евреев Киева. Это был канун Судного дня, 29 сентября 1941 года.

На поминальной церемонии присутствовали узники концлагерей и гетто, ветераны Второй мировой войны, а также председатель Яд Вашем Авнер Шалев, министр охраны окружающей среды Зеэв Элькин, посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, и глава объединения выходцев из Украины Давид Левин.