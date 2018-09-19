Иудеи отмечают Йом Кипур: история и традиции праздника

Вечером 18 сентября иудеи отмечают один из самых важных праздников - Йом Кипур, День искупления, или День всепрощения.

Он отмечается в десятый день месяца тишрей и продлится до вечера 19 сентября, сообщает "Страна.uа".

Как проходит Йом Кипур

Считается, что этот день завершает сорокадневный период духовного очищения. Всевышний взвешивает все поступки человека за прошлый год на новый год Рош ха-Шана, но окончательное решение о том, каким будет следующий год и будет ли человек занесен в книгу живых, выносит именно на Йом Кипур. Поэтому традиции включают строгий пост и молитвы в синагоге для искупления грехов. Кстати, традиции гласят, что грех, который был совершен в отношении конкретного человека, может простить только обиженный.

Полный отказ от еды практикуется в течение 25 часов. При этом в Израиле даже светские евреи стараются отказаться от публичного употребления пищи.

Кроме того, в этот день у иудеев не принято водить автомобили, говорить по мобильному телефону - чтобы ничто не отвлекало от покаяния. В Израиле на Йом Кипур улицы пустеют, не работает транспорт, аэропорт, телевидение и радио.

Также в этот день иудеи стараются раздать все долги и выполнить обещания, жертвуют деньги бедным.

Завершает Йом Кипур трапеза на праздничной скатерти. По традиции во время нее едят сдобный хлеб халу, который макают в мед. А также курицу и легкие блюда.

Гмар хатима това - поздравления и открытки

На Йом Кипур иудеи поздравляют друг друга словами "Гмар хатима това", то есть желают хорошей записи в книге жизни.