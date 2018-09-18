В Минске отметили День еврейской культуры

День еврейской культуры «Осенние праздники» состоялся 16 сентября в Верхнем городе (район Минска).

Об этом сообщают "Минск-Новости".

"Уже третий год мы проводим этот праздник в Минске, для всего города, а не только внутри общин. Около 700 лет наши народы соприкасаются, потому сегодня в знак дружбы будут звучать и белорусские песни – в исполнении еврейских артистов", – отметил председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин Владимир Черницкий.

Общественная благотворительная еврейская организация «Хэсэд-Рахамим» представила социально-благотворительную инициативу «Творчество – это жизнь!», которая включает занятия по ручному творчеству (от рисования, декупажа до вязания и создания аппликаций) на дому – для людей с инвалидностью.

Также открылась выставка фотографий, которая позволяет узнать об известных евреях – выходцах из Беларуси, таких как Шимон Перес, девятый президент Израиля, или художник Хаим Сутин.

Организаторами праздника выступили Минский городской исполнительный комитет и Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин.