Главный раввин Франции на Йом Кипур предложил поминать жертв терроризма

Главный раввин Франции Хаим Корсия направил письмо своим коллегам с предложением читать на праздник Йом Кипур особую молитву для поминовения жертв терроризма.

Как сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на JTA 19 сентября во Франции состоится 20-я по счёту церемония поминовения жертв террора, в которой примет участие президент страны. Традиция проведения такой церемонии была инициирована в 1998 году лидерами французских общин.

Во Франции Йом Кипур признан на государственном уровне, поэтому при возможности, все важные общественные мероприятия могут быть отменены в честь этого еврейского праздника.