В столичной «Академкниге» продают антисемитскую литературу с цитатами Гитлера.

Эдуард Долинский, глава еврейского комитета Украины, дал комментарий на своей странице в Facebook по поводу пропаганды антисемитизма в книге, появившейся на прилавке литературного магазина «Академкнига» в Киеве, сообщает Jewishnews.

В исследовательской работе Дария Свитлого под названием «Мировая москвинско-еврейская проблема и освободительный национализм» приводятся многочисленные цитаты Адольфа Гитлера из его книги «Моя борьба». Отдельный интерес вызывает глава, посвящённая «параноидальным факторам московства и еврейства» и «мероприятиям по гармонизации мира».

Книга состоит из 320 страниц, на которых автор подробно рассказывает о масонстве и попытках евреев навязать всему миру свою идеологию, а также приводит рецепты борьбы против «еврейской экспансии».