Руководитель Объединенной еврейской общины Украины поздравил евреев с праздником Йом Кипур

Руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач от лица организации поздравил еврейское сообщество с важнейшим праздником - Йом Кипур.

Об этом сообщает проект "Еврейские новости".

"Дорогие друзья! Приближается день, который имеет особенную святость – Йом Кипур. В этот день Всевышний опечатывает Книгу, в которую записана судьба каждого из нас в наступившем году. Его еще называют Судный день, но это не совсем верно. Правильный перевод слов «Йом Кипур» - День Искупления. А это значит, что данный день имеет силу искупить все наши грехи, лишь стоит искренне в них раскаяться.

Но есть один важный нюанс. Никакое раскаяние перед Богом не сработает, если Вы нанесли обиду другому человеку, своему ближнему. Поэтому перед самым главным днем еврейского календаря переступите через гордость, и обязательно попросите прощения у всех, кого Вы могли обидеть, даже если Вы сделали это неосознанно. В свою очередь, не держите зла на своих обидчиков, и если человек пришел извиняться, не отталкивайте его.

«Не делай другому того, чего ты не хотел бы для себя. В этом вся Тора, остальное – лишь комментарии», – сказал один из величайших еврейских мудрецов, рабби Гилель. Бог любит нас, как своих детей, и, если Он увидит, что мы так же относимся друг к другу, то обязательно простит наши грехи перед Собой.

От имени Объединенной еврейской общины Украины желаю, чтобы все Вы и Ваши семьи получили хорошую запись в Книге Жизни, а в Йом Кипур эта запись будет скреплена печатью. И, конечно же, легкого поста! Гмар хатима това!", - говорится в поздравлении.

Йом Кипур – один из важнейших еврейских праздников, день поста и отпущения грехов. Он завершает 10 дней покаяния, которые начинаются после Рош а-Шана.