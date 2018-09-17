В администрации Трампа считают американских евреев недостаточно благодарными

Американское ведомство «Jewish People Policy Institute» со ссылкой на информационный источник в Белом Доме опубликовало доклад, в котором говорится о том, что команда Дональда Трампа считает американских евреев недостаточно благодарными по отношению к действующему президенту.

В администрации Трампа утверждают, что после всего, что президент США сделал для евреев и Израиля, в том числе – переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим, евреи недостаточно хорошо к нему относятся, сообщает проект "Еврейские новости".

Также в докладе было сказано, что подобные действия Барака Обамы могли вызвать большую признательность евреев, чем действия Трампа.

Согласно социологическому опросу за 2017 год, 77% евреев не испытывают особой доброжелательности к действующему американскому лидеру.