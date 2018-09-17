Министерство образования США возобновило старое дело об антисемитизме

Министерство образования США возобновило старое дело о дискриминации в отношении университета Ратгерса и пересматривает вопрос о том, что представляет собой антисемитизм.

Как сообщает "Лехаим", дело связано с событием 2011 года, организованным в Ратгерсе сторонней организацией, которая обвинялась в том, что она взимала плату с еврейских участников за вход, позволяя другим проходить бесплатно. Первоначальное расследование было закрыто министерством при администрации президента Барака Обамы в 2014 году. Но Сионистская организация Америки заявляет, что отдел возобновил дело по ее апелляции.

В письме к группе Кеннет Маркус, помощник министра образования по гражданским правам, приводит широкое определение антисемитизма, которое включает, среди прочего, «привлечение евреев к коллективной ответственности за действия Государства Израиль». Эта формулировка была принята в 2016 году Международным Альянсом в память о Холокосте, межправительственной группой, в которую входят Соединенные Штаты и государства Европейского Союза, и была принята Государственным департаментом при администрации Обамы. В своем письме Маркус также сказал, что дискриминация «на основе фактических или предполагаемых общих предков или этнических характеристик» будет нарушать федеральные законы о дискриминации и подпадает под описание агентства.

«Это действительно прорыв», – сказал Мортон Кляйн, президент Сионистской организации Америки. «Бичевание Израиля и антисионизм могут пересечь границу, когда они станут антисемитизмом».