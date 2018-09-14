Президент еврейской общины Днепра встретил Рош а-Шана в Австрии

В честь еврейского нового года, праздника Рош а-Шана, в австрийской столице состоялось мероприятие в здании Венского Дома Музыки.

В торжественной церемонии, организованной австрийским представительством образовательного проекта еврейской общины Днепра – фонда «Шиурей Тора Любавич», приняли участие более 200 человек, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на еврейскую общину Днепра.

В качестве почётного гостя на празднике присутствовал Президент еврейской общины Днепра Цви Гирш (Геннадий Боголюбов), который принимал участие во всех традиционных мероприятиях: молитвах, трублении в шофар, чтении Торы и праздничных трапезах.

Еврейская община «STL Vienna» также принимала других почётных гостей из Израиля и стран Европы. Праздник продолжался в течение двух дней, над озером центрального парка Вены был совершен обряд Ташлих.