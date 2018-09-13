В Нью-Йорке религиозная еврейка впервые победила на кулинарном конкурсе

В Нью-Йорке 12-летняя Рейчел Голдзаль стала первой религиозной еврейкой, победившей на кулинарном конкурсе «Chopped».

Рейчел удалось соблюсти кошерность всех ингредиентов и блюд, которые она создавала на телешоу, сообщает проект "Еврейские новости".

Особенно судей впечатлила седьмая часть телешоу, когда участникам даётся 4 произвольных ингредиента и они должны приготовить из них блюдо.

Победительница телешоу Рейчел Голдзаль получила главный приз – 10 тысяч долларов. Девочка очень любит готовить и собирается стать шеф-поваром в кошерном доме.