В Нью-Йорке религиозная еврейка впервые победила на кулинарном конкурсе
16:50, 13 сентября 2018Иудаизм
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Религиозная еврейка победила на кулинарном конкурсе / jewishlinknj.com
В Нью-Йорке 12-летняя Рейчел Голдзаль стала первой религиозной еврейкой, победившей на кулинарном конкурсе «Chopped».
Рейчел удалось соблюсти кошерность всех ингредиентов и блюд, которые она создавала на телешоу, сообщает проект "Еврейские новости".
Особенно судей впечатлила седьмая часть телешоу, когда участникам даётся 4 произвольных ингредиента и они должны приготовить из них блюдо.
Победительница телешоу Рейчел Голдзаль получила главный приз – 10 тысяч долларов. Девочка очень любит готовить и собирается стать шеф-поваром в кошерном доме.
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