Мустафа Джемилев в Днепре посетил синагогу и выразил благодарность евреям

Во второй день Рош А Шана синагогу «Золотая Роза» Днепра посетил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Он прибыл в Днепр для подписания документа о возвращении здания Соборной мечети, и пришел в синагогу чтоб выразить благодарность еврейской общине за содействие в этом процессе. Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий приветствовал руководителя крымскотатарского народа как большого друга еврейского народа вообще и еврейской общины Днепра в особенности.

Мустафа Джемилев, обратившись к сотням людей, присутствовавших на праздничной молитве в Рош А Шана, подчеркнул, что еврейский народ исторически очень много делает для того, чтобы поддержать свободу и справедливость в мире. Он отметил, что евреи составляли значительную, если не определяющую часть правозащитного и диссидентского движения в СССР и, например, из 8 человек, вышедших на Красную площадь протестовать против оккупации Чехословакии, 5 принадлежали к еврейскому народу, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Поблагодарив активистов еврейской общины за содействие в возвращении здания мечети, Мустафа Джемилев, вместе с крымскотатарской делегацией прослушал трубление в шофар.

На молитвах в центральной синагоге Днепра в каждый из дней Рош А Шана присутствовало около тысячи человек.