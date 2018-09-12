В Будапеште повторно освятили синагогу после столетий бездействия

Синагога, расположенная в столице Венгрии, которая не использовалась по назначению в течение столетий, вновь открылась как еврейский дом молитвы.

На церемонии открытия присутствовал президент страны, сообщает "Лехаим".

Президент Янош Адер 6 сентября присутствовал на церемонии повторного освящения и открытия синагоги Будайской крепости в качестве гостя федерации еврейских общин, аффилированной с Хабадом, говорится в заявлении организации. Открытие синагоги на улице Тэнсикс, которая раньше была еврейским музеем, состоялось в канун Рош ха-Шана, еврейского нового года.

Синагогу возглавит будапештский раввин Ашер Файх. Она находится рядом с главными городскими воротами, которые были построены в средние века и до сегодняшнего дня известны как еврейские ворота.

Также на церемонии присутствовал главный раввин Нидерландов Бенджамин Якобс, представлявший Раввинский центр Европы.