В Умани спасатели охраняют 28 тысяч хасидов

На празднование еврейского Нового года (Рош-ха-Шана), который в этом году проходит с 9 по 11 сентября, в Умань традиционно приехали тысячи паломников-хасидов.

По данным Госпогранслужбы Украины, пункты пропуска на государственной границе пересекли около 28 тысяч паломников. Больше всего организованных групп хасидов - более 10 тысяч человек - приехали 6 сентября.

В свою очередь, Госслужба по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщает, что безопасность хасидов в Умани обеспечивает сводный отряд в количестве

108 спасателей и 24 единиц пожарно-спасательной техники. В местах отправления религиозных обрядов и массового пребывания паломников установлены 5 специальных стационарных постов.

Начиная с 7 сентября, на пункте связи 14-й Государственной пожарно-спасательной части по охране города Умань и Уманского района совместно с диспетчерами дежурят волонтеры-переводчики. Спасатели раздают паломникам специальные памятки, где правила пожарной и техногенной безопасности изложены на иврите и английском языках. Помимо этого, на домах, где массово проживают хасиды, размещены специальные предупреждающие плакаты, а на дверях отеля и в подъездах жилых домов вывешены соответствующие информационные листовки.

Также руководством ГСЧС было принято решение передислоцировать в Умань вертолет. Для безопасной работы воздушного судна силами личного состава сводного отряда неподалеку от мемориального комплекса была подготовлена специальная вертолетная площадка.