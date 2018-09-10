Мировые лидеры поздравили всех, кто празднует еврейский новый год

Мировые лидеры опубликовали поздравительные послания в честь еврейского нового года - Рош ха-шана.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией поздравили еврейский народ с новым годом по еврейскому календарю – праздником Рош ха-шана. В поздравлении Трамп отметил, что "несмотря на все немыслимые преследования и страдания, с которыми евреям пришлось столкнуться на протяжении истории, сила и упорство еврейского народа продолжает оставаться вдохновением для всех нас".

Он написал, что звук шофара в Рош ха-Шана означает начало периода "осмысления и покаяния, тшувы и сближения с Богом".

"Я и Мелания молимся, чтобы эти священные дни оказались наполнены божественным миром, любовью и милостью. Мы желаем благословенного и счастливого нового года всем соблюдающим Рош ха-шана", - завершил он послание.

Дочь Трампа, Иванка, перешедшая в иудаизм несколько лет назад, написала короткое поздравительное послание и опубликовала фотографию с мужем и сыном на фоне яблони.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в большую парижскую синагогу, чтобы принять участие в праздновании Рош ха-шана. Вместе с ним синагогу посетил бывший президент Николя Саркози.

Поздравительную открытку опубликовала в сети и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф опубликовал в Twitter почти поэтическое поздравление, адресованное евреям Ирана и всего мира.

"Солнце уступит дорогу луне, и я пожелаю моим еврейским соотечественникам и евреям во всем мире очень счастливого нового года, наполненного миром и гармонией. Счастливого Рош ха-шана", - говорится в его сообщении.

Зариф проиллюстрировал свое поздравление двумя фотографиями, сделанными в одной из иранских синагог.