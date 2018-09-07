Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поздравил евреев всего мира с праздником Рош а-Шана, еврейским новым годом.

Американский лидер традиционно провёл конференцию в телефонном режиме с лидерами светских еврейских организаций и раввинами, сообщает проект "Еврейские новости".

Трамп подчеркнул, что имеет непосредственную связь с еврейским народом через своего зятя Джареда Кушнера и дочку Иванку, а также напомнил о том, что США продолжает отстаивать интересы Израиля и евреев.

Трамп перечислил значительные достижения Соединённых Штатов в поддержке Израиля: выход из ядерного соглашения с Ираном, перенос посольства в Иерусалим, депортация Якова Палия в Германию, выход из СПЧ ООН из-за предвзятого отношения к Израилю и прекращение финансирования палестинцев.