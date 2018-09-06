Еврейская община Коломии подала в суд на то, что активисты установили крест на месте еврейских захоронений

Еврейская община города Коломии Ивано-Франковской области подала в суд жалобу на то, что местные активисты установили крест на месте еврейских захоронений в мемориальном сквере.

Об этом сообщает проект "Евреские новости" со ссылкой на "Версии".

Представитель еврейской общины Яков Залищикер рассказал, что христиане утверждают, что Церковь не имеет никакого отношения к установленному кресту. Крест появился по инициативе националистов, которые не согласовали свои действия с городской администрацией.

Евреи обратились в полицию, которая посоветовала им пожаловаться в суд на бездействие местных властей. При этом местные активисты считают, что на месте еврейских захоронений также покоятся останки украинцев, погибших в годы Второй мировой войны, поэтому граждане Коломии считают, что имеют право устанавливать там памятные символы.

Суд должен состояться на ближайшей неделе.