В Израиле религиозные евреи напали на девушку из-за нескромной одежды

Несколько религиозных еврейских юношей вечером 5 сентября напали на 16-летнюю школьницу в Тверии (Израиль) за то, что она была в «вызывающей» льняной рубашке.

Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на Jpost.

Евреи начали кричать и угрожать девушке расправой за то, что она одета нескромно, после чего, по словам полиции, напали на девушку.

В управлении израильской полиции прокомментировали инцидент: "Полиция и впредь будет бороться с любыми актами издевательства и жестокости, а также примет все меры для предупреждения подобных случаев".

Все подозреваемые в нападении задержаны, ведется расследование.