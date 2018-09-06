В Израиле религиозные евреи напали на девушку из-за нескромной одежды
14:49, 06 сентября 2018Иудаизм
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В Израиле религиозные евреи напали на девушку / svoboda.org
Несколько религиозных еврейских юношей вечером 5 сентября напали на 16-летнюю школьницу в Тверии (Израиль) за то, что она была в «вызывающей» льняной рубашке.
Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на Jpost.
Евреи начали кричать и угрожать девушке расправой за то, что она одета нескромно, после чего, по словам полиции, напали на девушку.
В управлении израильской полиции прокомментировали инцидент: "Полиция и впредь будет бороться с любыми актами издевательства и жестокости, а также примет все меры для предупреждения подобных случаев".
Все подозреваемые в нападении задержаны, ведется расследование.
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