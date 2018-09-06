В Украину прибыли первые паломники-хасиды на празднование иудейского Нового года

Более 130 паломников, которые направлялись в Украину несколькими организованными группами для празднования иудейского Нового года, оформили пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе.

Также оформление паломников-хасидов пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» начали 5 сентября в столичных аэропортах, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

5 сентября прибыли около 20 рейсов с примерно 3 тысячами человек. Крупнейшие группы паломников ожидаются в четверг и пятницу, накануне самого праздника.

Наибольшее количество групп паломников ожидается в аэропортах Киева, Одессы и Винницы, а также в пунктах пропуска на границе с Румынией, Словакией и Польшей.