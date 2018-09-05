В Израиле впервые за 30 лет экспонируют иудейский молитвенник ХІІІ века

В Национальной библиотеке Израиля в преддверии праздников открылась временная выставка древнейших средневековых еврейских рукописей, и еврейских молитвенников, включая самый ранний известный текст на идиш.

На выставке «Наши сердца откликнулись на древнюю молитву…» представлен знаменитый Вормский махзор, иллюстрированный молитвенник Высоких праздников 13-го века, содержащий благословение на идиш для человека, который внес здоровенный том в синагогу города, сообщает "Лехаим".

Доктор Авиад Столлман, заведующий коллекциями Национальной Библиотеки, сказал, что текст представляет собой ранний вариант идиш, в основном состоящий из немецких букв на иврите и включающий еврейские слова и фразы, такие как синагога и молитвенник.

Вормский махзор, написанный в двух томах, был фактически создан в Нюрнберге, но вывезен евреями города в Вормс в долину Рейна, после преследований в их родном городе.

Не показывавшийся широкой публики с 1985 года, молитвенник использовался еврейской общиной Вормса почти 700 лет до разрушения синагоги во время «Хрустальной ночи» в 1938 году. Махзор был спасен от уничтожения Архивариусом города Вормс Фрейдишем Марией Иллертом, который хранил его в кафедральном соборе города в надежде, что союзники не будут бомбить это место. Рукопись была передана Национальной Библиотеке Израиля в Иерусалиме в 1957 году после судебных разбирательств и переговоров между Западной Германией и Израилем.

Ученые считают, что Вормский махзор также содержит самые старые известные знаменитые изображения птичьих голов, найденные во многих средневековых еврейских рукописях.

«Вормский махзор является одним из самых важных артефактов в мире для понимания истоков и развития еврейской культуры ашкеназов», – сказал Столлман.