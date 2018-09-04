Под Киевом открыли реконструированный мемориал евреям-жертвам погрома в Боярке 3 сентября 1919 года

В Боярке открыли реконструированный мемориал евреям, жертвам погрома в Боярке 3 сентября 1919 года.

Об этом сообщил в воскресенье Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков на своей странице в фейсбук.

По данным историков, до этого погрома в Боярке жило около 300 евреев. Тут находилось здание еврейского общества, санаторий для бедных чахоточных евреев, синагога. Сюда приезжал отдыхать великий еврейский писатель Шолом-Алейхем. Тут жил его родной дядя Мотл Рабинович. Многие места, герои и ситуации, о которых мы читаем в книгах «Тевье – молочник», «Мальчик Мотл» были увидены Шолом-Алейхемом именно здесь.

В те дни более 60 евреев были убиты деникинцами, бойцами «Вооруженных сил Юга России», которые оккупировали Киев. Долгие годы правда о событии была искажена — могила была ошибочно датирована годами гитлеровской оккупации (1941-1943 годы).

«В окрестностях станции Боярка 3 сентября 1919 военнослужащие ВСЮР (Вооруженных сил Юга России) осуществили еврейские погромы и расстреляли еврейское население Будаевки и Заборья. Руководили этими погромами офицеры дивизии генерала Бредова», — рассказал историк Андрей Ковалев.

Торжественную церемонию открытия мемориала провел почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков.

«Это страшная трагедия, которую мы с вами обязаны помнить. Сегодня здесь собрались десятки людей — и евреев, и украинцев. Евреи и украинцы — это народы, которые исторически крепко связаны. Мы всегда жили бок о бок, делили радости и горести, счастливые моменты и трагедии. История — это основа, на которой строится будущее », — подчеркнул он.