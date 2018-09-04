В МИД Израиля рассказали об обеспечении безопасности в Умани

МИД Израиля опубликовало сообщение к паломникам, которые собираются в Умань на могилу Нахмана из Брацлава.

В сообщении сказано о совместных действиях израильских и украинских властей в области обеспечения безопасности, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на newsru.co.il.

Израильские власти отправили официальную делегацию в Украину, в которую вошли представители силовых структур, минтранса, скорой медицинской помощи МАДА и других спасательных структур.

Особое внимание министерство иностранных дел акцентирует на заботе о сохранности своих документов, все время пребывания в Украине.

На Рош-ха-Шана в Умани будет работать временное консульство Израиля.