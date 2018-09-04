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В МИД Израиля рассказали об обеспечении безопасности в Умани

16:23, 04 сентября 2018
Иудаизм
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МИД Израиля опубликовало сообщение к паломникам / NewsMir.info

В сообщении сказано о совместных действиях израильских и украинских властей в области обеспечения безопасности, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на newsru.co.il.

Израильские власти отправили официальную делегацию в Украину, в которую вошли представители силовых структур, минтранса, скорой медицинской помощи МАДА и других спасательных структур.

Особое внимание министерство иностранных дел акцентирует на заботе о сохранности своих документов, все время пребывания в Украине.

На Рош-ха-Шана в Умани будет работать временное консульство Израиля.

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