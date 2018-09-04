В Вильнюсе начались Дни еврейской культуры Европы

В Вильнюсе 2 сентября начались традиционные мероприятия Дня еврейской культуры Европы.

Это событие, которое через дискуссии, художественные и документальные фильмы, концерты и экскурсии способствует развитию культуры и традиций еврейской общины, а также терпимости и взаимопониманию между народами, сообщает еврейская община Литвы.

Тема мероприятий этого года – «Повествования».

Преподаватель Вильнюсской еврейской гимназии им. Шолом-Алейхема Рут Рехес-Илан подготовил для всех желающих урок иврита. Жители столицы могли увидеть и поучаствовать в выпечке шаббатних хал – традиционного праздничного хлеба.

В зале им. Яши Хейфеца Еврейской общины выступил ансамбль еврейской песни и танца «Файерлах». В здании бывшей синагоги до 20.00 проходила инсталляция фотографа Ричарда Шофельда «Бывшие синагоги Литвы».

Мероприятия, посвященные Дню еврейской культуры Европы, были запланированы в других городах страны с 6 по 9 сентября.