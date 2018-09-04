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В Вильнюсе начались Дни еврейской культуры Европы

14:00, 04 сентября 2018
Иудаизм
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В Литве начались Дни еврейской культуры Европы / nn.by

Это событие, которое через дискуссии, художественные и документальные фильмы, концерты и экскурсии способствует развитию культуры и традиций еврейской общины, а также терпимости и взаимопониманию между народами, сообщает еврейская община Литвы.

Тема мероприятий этого года – «Повествования».

Преподаватель Вильнюсской еврейской гимназии им. Шолом-Алейхема Рут Рехес-Илан подготовил для всех желающих урок иврита. Жители столицы могли увидеть и поучаствовать в выпечке шаббатних хал – традиционного праздничного хлеба.

В  зале им. Яши Хейфеца Еврейской общины выступил ансамбль еврейской песни и танца «Файерлах». В здании бывшей синагоги до 20.00 проходила инсталляция фотографа Ричарда Шофельда «Бывшие синагоги Литвы».

Мероприятия, посвященные Дню еврейской культуры Европы, были запланированы в других городах страны с 6 по 9 сентября.

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