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Иосифа Кобзона похоронили по иудейским традициям

23:17, 03 сентября 2018
Иудаизм
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Дочь Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон (справа на первом плане) / Сергей Савостьянов/ТАСС

Церемония погребения была проведена по иудейским традициям, пишет Jewish.ru.

Прощание с артистом началось в московском Концертном зале имени Чайковского. Проститься с Кобзоном пришли более шести тысяч человек.

Похоронен артист в еврейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой. Процессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения была проведена по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш. После этого родные, близкие и коллеги певца попрощались с ним, проводив в последний путь.

Артист был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

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