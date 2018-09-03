Иосифа Кобзона похоронили по иудейским традициям

В воскресенье, 2 сентября, в Москве на Востряковском кладбище похоронили народного артиста СССР и России Иосифа Кобзона.

Церемония погребения была проведена по иудейским традициям, пишет Jewish.ru.

Прощание с артистом началось в московском Концертном зале имени Чайковского. Проститься с Кобзоном пришли более шести тысяч человек.

Похоронен артист в еврейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой. Процессию сопровождала рота почетного караула. Церемония погребения была проведена по иудейским традициям — сын народного артиста Андрей Кобзон прочитал поминальную молитву Кадиш. После этого родные, близкие и коллеги певца попрощались с ним, проводив в последний путь.

Артист был погребен под звуки российского гимна и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил «Песню о далекой родине» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны».

Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.