Во Львове состоялась церемония, посвященная памяти евреев, убитых нацистами

Во Львове состоялась мемориальная церемония, посвященная памяти евреям, погибшим от рук нацистов.

На ней присутствовали члены местной общины, представители городских властей и мэр Львова Андрей Садовый, сообщает проект "Еврейские новости".

Участники мероприятия выразили благодарность активистам, которые способствуют сохранению еврейского наследия Львова. Самым активным участникам были вручены награды – стеклянный ключ, являющийся копией ключа от синагоги на юге города, найденный в её здании.

Многочисленная львовская община подверглась страшным репрессиям нацистов в годы Второй мировой войны. Только 1% из 150 тысяч евреев выжил в те жестокие времена, а из 120 синагог уцелело только 4. Участники мероприятия заявили, что намерены и дальше возрождать еврейское наследие во Львове.