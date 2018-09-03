В Днепре началась праздничная выдача продуктов пенсионерам к Рош А-Шана

Традиционная благотворительная акция еврейской общины Днепра – выдача продуктовых наборов всем членам общины пенсионного возраста, а также для людей с ограниченными возможностями началась в центральной синагоге «Золотая Роза».

Как сообщается на сайте еврейской общины Днепра, благотворительная акция проводится уже в 28-й раз по инициативе президента общины Геннадия Боголюбова.

«Как всегда, все организовано максимально удобно для пожилых людей, – рассказывает ответственный за выдачу Игорь Романов, – времени на оформление и получение набора уходит очень немного, а в сам набор вошли качественные и разнообразные продукты, которые помогут ощутить аромат праздника. Кроме материального, мы также не забываем и о духовной стороне – каждый получает письмо с самыми теплыми пожеланиями, а наши активисты для получающих наборы проводят трубление в шофар».

Выдача будет продолжаться до наступления нового года, 9 сентября, график получения по районам Днепра опубликован на сайте и информационных стендах, а кроме того, 7 и 9 сентября продуктовые наборы будут переданы и членам малых общин Днепровского региона.