Паломники-хасиды, летевшие в Умань, подралась с экипажем самолета

Компания пьяных хасидов, летевших на паломничество в Умань, подралась с экипажем авиакомпании Ukraine International.

Инцидент произошел в израильском аэропорту Бен-Гурион после посадки на борт, передает Israel Info.

Полиции аэропорта «Бен-Гурион» пришлось снять с самолета 8 человек, собиравшихся вылететь в Киев рейсом украинской авиакомпании. Некоторые из восьми пассажиров были пьяны, и им стало дурно, когда они поднялись на борт. Буйная компания вступила в перепалку с членами экипажа и полезла в драку. Командиру корабля не оставалось ничего другого, кроме как вызвать полицию.

Всех восьмерых вернули в аэропорт, но рейс задержался на три часа, так как нужно было еще найти и выгрузить их чемоданы.

Представитель «Бен-Гуриона» сказал, что каждый год массовый отъезд религиозных евреев в Умань, где они встречают еврейский Новый год (Рош ха-Шана) у могилы Рабби Нахмана из Брацлава, сопровождается неподобающим и разгульным поведением паломников. По его словам, среди пассажиров всегда много пьяных и есть даже люди, которые приходят к стойке регистрации без билета, чтобы попросить расщедриться других паломников.