В Польше отметили годовщину ликвидации второго по величине гетто на территории страны

В польском городе Лодзь состоялась официальная церемония по случаю 74-й годовщины ликвидации второго по величине гетто, созданного нацистами на территории Польши.

Как сообщает проект "Еврейские новости", 29 августа, сотни людей приняли участие в церемонии, организованной муниципалитетом Лодзи совместно с еврейской общиной и еврейской организацией «Шавей Исраэль».

Председатель «Шавей Исраэль» Михаэль Фройнд заявил, что организация ставит перед собой цель сохранить память об евреях, убитых нацистами и их сообщниками в страшные дни Холокоста.

Отметим, что накануне Второй мировой войны еврейская община Лодзи была второй по величине в Польше. В Лодзи проживали 250 тысяч человек, что составляло более трети жителей города, менее 900 из них выжили в Катастрофе.

Лодзинское гетто, созданное в 1942 году, было ликвидировано в августе 1944 года, когда выживших евреев нацисты вывезли в лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).