В Умань прибыли полицейские из 12 областей Украины для обеспечения правопорядка во время Рош ха-Шана

Шестьдесят сотрудников патрульной полиции прибыли из двенадцати областей Украины для оказания помощи в обеспечении правопорядка на территории Умани во время празднования паломниками Рош ха-Шана.

Правоохранители будут находиться на территории Умани до завершения основных массовых мероприятий с участием паломников, сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Полиция продолжает подготовительные мероприятия по обеспечению публичной безопасности и порядка во время визита в Умани паломников-хасидов для празднования Нового года по Иудейскому календарю. 28 августа из разных областей Украины в Умань прибыли первые правоохранители сводного отряда, совместно с работниками полиции Черкасской области будут осуществлять мероприятия по обеспечению публичной безопасности и порядка во время массовых мероприятий.

В общем публичную безопасность и порядок во время визита паломников в Умани будут обеспечивать более 550 сотрудников полиции.