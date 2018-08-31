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В Умань прибыли полицейские из 12 областей Украины для обеспечения правопорядка во время Рош ха-Шана

09:47, 31 августа 2018
Иудаизм
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В Умань прибыли полицейские из 12 областей Украины / npu.gov.ua

Шестьдесят сотрудников патрульной полиции прибыли из двенадцати областей Украины для оказания помощи в обеспечении правопорядка на территории Умани во время празднования паломниками Рош ха-Шана.

Правоохранители будут находиться на территории Умани до завершения основных массовых мероприятий с участием паломников, сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

Полиция продолжает подготовительные мероприятия по обеспечению публичной безопасности и порядка во время визита в Умани паломников-хасидов для празднования Нового года по Иудейскому календарю. 28 августа из разных областей Украины в Умань прибыли первые правоохранители сводного отряда, совместно с работниками полиции Черкасской области будут осуществлять мероприятия по обеспечению публичной безопасности и порядка во время массовых мероприятий.

В общем публичную безопасность и порядок во время визита паломников в Умани будут обеспечивать более 550 сотрудников полиции.

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