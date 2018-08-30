В Боярке на Киевщине откроют реконструированный Мемориал евреям - жертвам деникинских погромов

Евреи приглашают на открытие реконструированного Мемориала евреям - жертвам деникинских погромов.

В воскресенье, 2 сентября, в Боярке Киевской области состоится открытие реконструированного мемориала евреям-жертвам погромов. Событие организует Украинский еврейский союз студентов "Uujs", сообщает корреспондент портала "Религия в Украине".

"Таким образом будет исправлена историческая ошибка. Ранее на памятнике было указано, что на этом месте были похоронены евреи, расстрелянные немцами в 1941-1943 годах. Украинским историкам и краеведам, в частности Andriy Kovalov, удалось доказать, что на самом деле там похоронены евреи – жертвы погрома 3 сентября 1919 года, совершенного военнослужащими Вооруженных сил Юга России («деникинцами»). После реконструкции эта ошибка будет исправлена", - отмечают организаторы мероприятия, которые приглашают присоединиться к траурным мероприятиям и восстановлению исторической справедливости.

Для тех, кто хочет приобщиться к мероприятию, будет организован бесплатный трансфер от киевской синагоги Бродского (Шота Руставели, 13). Более подробно о времени и месте события - здесь.