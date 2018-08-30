Тысячи израильских паломников в Умань стали жертвами мошенничества
13:18, 30 августа 2018Иудаизм
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Три тысячи паломников в Умань стали жертвами мошенничества / Flash90 / Фото: Й.Зелигер
Компания Aero-Pnim, специализирующаяся, среди прочего, на организации дешевых чартерных рейсов в Украину и в Польшу для религиозных евреев из Израиля, сообщила, что стала жертвой мошенничества.
Как сообщает Newsru.co.il, в результате мошенничества пострадали 3 тысячи паломников, собиравшихся на еврейский Новый год отправиться в Умань на могилу раввина Нахмана из Браслава.
Представитель компании Аарон Гартнойз заявил в эфире радиостанции, что Aero-Pnim не смогла предоставить клиентам заказанные и оплаченные билеты, поскольку стала жертвой мошенничества со стороны фирмы, с которой подписала договор о чартерных рейсах.
По словам Гартнойза, компания подала жалобу в полицию.
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