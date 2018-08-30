Израиль впервые откроет временное консульство в Умани во время Рош-ха-Шана

Израиль откроет временное консульство в Умани во время Рош-ха-Шана, когда по меньшей мере 30 тысяч евреев совершают паломничество в этот украинский город.

Министерство иностранных дел в Иерусалиме объявило об этом 28 августа, указав, что дипломат, работающий во временном консульстве, будет «рассматривать срочные консульские вопросы, такие как похищенные или потерянные проездные документы и любая другая чрезвычайная помощь, оказываемая израильскими посольствами по всему миру», сообщает "Лехаим".

Временное консульство расположено в комплексе, который многие считают местом погребения раввина Нахмана, светоча 18-го века, чья предполагаемая могила является центром празднования.

Как и в предыдущие годы, израильская полиция также отправит офицеров в Умань на время праздника, чтобы помочь местным властям поддерживать порядок.

Украинские власти в последние годы улучшили доступ в Умань, и в настоящее время разрабатываются планы по открытию неиспользуемого военного аэропорта вблизи города для прямых рейсов.