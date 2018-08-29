В Измаиле под строительство автосалона Renault отдали кладбище с костями евреев

В городе Измаил Одесской области территорию, где раньше находилось еврейское кладбище, отдали под строительство автосалона Renault.

Данное событие вызвало бурную реакцию еврейского сообщества города, ведь там еще есть неперенесенные захоронения, сообщает JewishNews.

С середины XIX века на территории теперешнего парка Богдана Хмельницкого находилось еврейское кладбище. В 1952 году советские власти решили закрыть его и дали местным евреям 2 недели на перенос останков своих предков на новое кладбище по улице Тихой.

Однако из-за сжатых сроков, предоставленных советской властью, а также слабого информирования родственников почивших, множество останков так и покоились на территории старого кладбища.

Теперь местность отдали под строительство салона Renault и одесская компания-подрядчик уже обнаружила под землей несколько надгробий. В планах строителей начать рыть яму глубиной 2 метра - под фундамент, а это означает, что в скором времени они могут выкопать кости предков умерших евреев.