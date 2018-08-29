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В Измаиле под строительство автосалона Renault отдали кладбище с костями евреев

23:11, 29 августа 2018
Иудаизм
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Территория кладбища-стройки в Измаиле / Фото vaadua.org

Данное событие вызвало бурную реакцию еврейского сообщества города, ведь там еще есть неперенесенные захоронения, сообщает JewishNews.

Извлеченная из земли мацева / Фото vaadua.org

С середины XIX века на территории теперешнего парка Богдана Хмельницкого находилось еврейское кладбище. В 1952 году советские власти решили закрыть его и дали местным евреям 2 недели на перенос останков своих предков на новое кладбище по улице Тихой.

Однако из-за сжатых сроков, предоставленных советской властью, а также слабого информирования родственников почивших, множество останков так и покоились на территории старого кладбища.

Теперь местность отдали под строительство салона Renault и одесская компания-подрядчик уже обнаружила под землей несколько надгробий. В планах строителей начать рыть яму глубиной 2 метра - под фундамент, а это означает, что в скором времени они могут выкопать кости предков умерших евреев.

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