В Иерусалиме состоялась торжественная церемония изъятия записок из Стены Плача

Накануне иудейских праздников – еврейского нового года Рош-а-Шана, днём искупления Йом-Кипур и праздником «кущей» Суккот, в Иерусалиме на Храмовой Горе состоялась торжественная церемония изъятия записок, оставленных миллионами людей в Стене Плача за прошедшие пол года.

Как сообщает проект "Еврейские новости", записки с обращением к Богу собирают два раза в год – перед Песахом и перед Рош-а-Шана. Изъятием и перенесением записок в специальное хранилище «гениза» на Масличной горе занимаются представители фонда «Западная Стена», которым руководит раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович.

Все записки бережно складывают вместе с фрагментами священных книг и пришедшими в негодность свитками Торы. Также сотрудники организации осмотрели камни Стены Плача, в которые молящиеся вкладывают записки, на предмет безопасности.