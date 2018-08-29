Еврейская община Швеции требует запретить неонацистскую партию

Представители еврейской общины Швеции обратилась к общественности с призывом поддержать их требование запретить на территории страны деятельность политической партии НРМ («Северного движения сопротивления»).

Об этом сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на "The Jerusalem Pos"t. НРМ, называющая себя национал-социалистической, продвигает неонацистские взгляды.

В программе партии прописаны не только требования от граждан Швеции «скандинавской родословной» и ужесточения правил получения вида на жительство для иностранцев, но и ликвидация мнимой «власти сионистской элиты». Несмотря на такое мировоззрение организации, правительство Швеции до сих пор не запретило ее деятельность.

"Я считаю крайне тревожным, что у нас в Швеции существует восходящее неонацистское движение. Политики должны делать все возможное, чтобы запретить подобные организации. Правительство не сделало достаточно, чтобы ограничить эту группу, должен быть принят закон", - говорит президент Еврейской общины Стокгольма Арон Ферштандих.

Беспокойство евреев Швеции возросло после того, как на прошлых выходных партия устроила демонстрацию, в которой поучаствовало 300 неонацистов. Таким образом организация, к слову, подозреваемая в большинстве антисемитских инцидентов в Швеции, решила завоевать доверие граждан перед парламентскими выборами, запланированными на 9 сентября.