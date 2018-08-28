В Греции синагога станет убежищем для мигрантов из арабских стран
12:52, 28 августа 2018Иудаизм
1278 0
В Греции синагога станет убежищем для мигрантов / anineslittlehollywood.blogspot.com
Греция стала своего рода перевалочным пунктом для мигрантов, которые стремятся выехать из арабских стран в Европу.
Руководство синагоги Бет Хатфилох на греческом острове Пелопоннес, расположенной в древнем городе-святилище Олимпии, приняло решение оказать помощь беженцам и дать им прибежище в стенах храма, сообщает проект "Еврейские новости".
"Синагога обязуется защитить права беженцев и предоставить им всевозможную помощь вплоть до физического убежища", - сказано в официальном заявлении руководства синагоги.
В среду, 29 августа, состоится торжественная церемония, на которой будет объявлено о начале программы по предоставлению помощи мигрантам. На мероприятии выступит раввин Сет Гольдштейн и другие члены греческой еврейской общины. Также на церемонию приглашены представители местных властей и чиновники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter